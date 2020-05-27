Son dakika… Rusya’da ölü sayısı 4 bine dayandı

Corona virüsünün nisan ayında etkisini artırdığı, mayıs ayı başından bu yana da zirve yaptığı Rusya, vaka sayılarının katlanarak artması nedeniyle ABD ve Brezilya’yla birlikte salgının merkez üslerinden biri olarak gösteriliyor.

Vaka sayılarında günlük 11 binleri görerek tepe noktaya ulaşan ülkede, dün de ölü sayısında rekor kırılmıştı. 175 kişinin hayatını kaybettiği günün ardından bugün gözler Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek son verilere çevrilmişti.

REKORDAN SONRA DÜŞÜŞ VAR



Yetkililerin verdiği bilgiye göre son 24 saatte 161 kişi hayatını kaybetti. Düne göre düşüş yaşandığı dikkat çekerken toplam ölü sayısı 4 bin sınırına dayanarak 3 bin 968’e yükseldi.

Günlük vaka sayısı 8 bin bandında ilerlemeye devam ederken, dünden bu yana 8 bin 338 kişiye corona virüsü tanısı koyuldu. Ülke genelindeki toplam hasta sayısı 370 bin 680’e ulaştı.

Rusya’da Başbakan Mişustin ve Kremlin Sözcüsü Peskov gibi isimler de corona virüsüne yakalanmış, tedavilerinin ardından evden çalışmaya geçmişti.