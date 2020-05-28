Son dakika… Rekoru egale ettiler! Rusya’da ölü sayısı 4 bini aştı

Corona virüsü salgınında ABD ve Brezilya’yla birlikte yeni merkez üslerinden biri olarak gösterilen Rusya’da bugün bir kritik sınır daha aşıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verile göre günlük ölü sayısı rekorunun egale edildiği ülkede, son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle ülke genelinde corona virüsüne bağlı toplam ölü sayısı 4 bin 142’ye yükseldi. Rusya’da dün 161 kişi hayatını kaybetmiş, önceki gün ise 174 kişiyle rekor kırılmıştı.

Yeni tanı koyulan hasta sayılarında 8 bin seviyesi ise istikrarını koruyor. Dünden bu yana 8 bin 371 kişiye corona teşhisi koyulurken, toplam vaka sayısı 379 bin 51’e yükseldi. Rusya bu alanda ABD ve Brezilya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.