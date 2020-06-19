Son dakika… Rusya’da ölü sayısı 8 bine dayandı

Dünya genelinde 8.5 milyon insana bulaşan corona virüsü yıkıma yol açmaya devam ediyor. Avrupa'da normalleşme adımları atılsa da, özellikle Amerika kıtası ve Rusya'dan acı haberler gelmeye devam ediyor.

ABD ve Brezilya'yla birlikte salgının Çin'den sonraki merkez üssü olarak gösterilen Rusya'da son veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın aktardığına göre son 24 saatte 7 bin 972 kişiye yeni tanı koyulurken, corona virüsü vakalarının toplamı 569 bin 63’e ulaştı.

Dünden bu yana 181 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, toplam can kaybı sayısı 7 bin 841'ye yükseldi.