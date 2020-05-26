Son dakika… Rusya’da rekor! Ölü sayısı bir gecede ikiye katlandı

Vaka sayılarının önlenemez bir hızla artmasıyla corona virüsü salgınının yeni merkezleri olarak Brezilya ve Rusya gösteriliyor. ABD ile birlikte bu iki ülkeden acı haberler peş peşe gelmeye devam ediyor.

Günlük vaka sayıları 11 bin seviyelerini görerek rekor kıran Rusya’dan bugün can kayıplarıyla ilgili bir rekor haberi geldi. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti.

3 BİN 807 CAN KAYBI



Rekor olarak kayıtlara geçen bu rakam, dün 92 olan ölü sayısı dikkate alındığında neredeyse ikiye katlandı. Toplam ölü sayısı son artışla beraber 3 bin 807’ye yükseldi.

Öte yandan yeni tanı koyulan vakaların sayısı 8 bin bandında kalmayı sürdürüyor. Dünden bu yana 8 bin 915 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, ülke genelindeki toplam hasta sayısı 362 bin 342’ye ulaştı. Rusya bu alanda ABD ve Brezilya’nın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

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