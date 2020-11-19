Son dakika… Rusya’da ölü sayısı rekor kırdı: Vaka sayısı 2 milyonu aştı

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. İkinci dalga paniği hızla yayılırken, toplam vaka sayısı ‘worldometers’ tarafından paylaşılan verilere göre 56.5 milyon, can kaybı ise 1 milyon 355 bine ulaştı.

ABD, Hindistan, Brezilya ve Fransa’nın ardından en çok vakanın görüldüğü beşinci ülke olan Rusya’da da rakamlar hızla yükseliyor. Sağlık Bakanlığı son verileri paylaşırken, ülkede aynı gün içinde hem kritik bir sınır aşıldı hem de yeni bir rekor kırıldı.

2 MİLYONU GEÇEN BEŞİNCİ ÜLKE

Son 24 saatte 463 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgın başından bu yana en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti. Toplam can kaybı böylelikle 33 bin 850'ye yükseldi.

Dünden bu yana 23 bin 610 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, Rusya 2 milyon vaka sınırını geçen beşinci ülke oldu. Rusya’da salgın başından bu yana teşhis koyulan vaka sayısı 2 milyon 15 bin 608 olarak açıklandı.