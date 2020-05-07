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Son dakika… Rusya’da rekorlar altüst oluyor: Günlük 11 bini aştı

Corona virüsünün etkisini iyice artırdığı Rusya'da günlük vaka sayısı rekor kırmaya doymuyor. Günlerdir 10 binin üzerinde seyreden sayı 11 bini aştı. Son 24 saatte 11 bin 231 vaka kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr
10:48 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’da rekorlar altüst oluyor: Günlük 11 bini aştı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam etse de, başta Avrupa’da olmak üzere birçok ülke salgınla ilgili aldığı önlemleri gevşetmeye hazırlanıyor. Corona virüsünün etkisini nisan ayından itibaren göstermeye başladığı Rusya’da ise tablo giderek ağırlaşıyor.

Özellikle yeni vaka sayısındaki önlemez artış göz önüne alındığında, yayılma hızında yeni merkez üssü olarak adlandırılmaya başlayan ülkeden bugün yine acı bir rekor haberi geldi.

ALMANYA VE FRANSA’YI GEÇTİLER

3 Mayıs’ta 10 bin 633, 4 Mayıs'ta 10 bin 581, 5 Mayıs’ta 10 bin 102 ve dün 10 bin 559 yeni vaka açıklanan Rusya’da, son 24 saatte ise 11 bin 231 vakayla günlük rekor kırıldı. Toplam 177 bin 160 vakaya ulaşan ülke, Almanya ve Fransa’yı geride bırakarak bu alanda beşinci sıraya yerleşti.

24 SAATTE 88 CAN KAYBI

Son 24 saatte 88 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam can kaybının ise 1625’e yükseldiğini açıkladı.

6 bin 703 yeni vakayla en çok etkilenen şehir konumundaki başkent Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, rakamların yükselmesinin test sayısının artırılmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

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Corona Rusya son dakika
Son güncelleme: 11:20 07.05.2020
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