Son dakika… Rusya’da rekorlar durmak bilmiyor: Yeni vakada zirve

Aralık 2019’da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. İkinci dalga paniği hızla yayılırken, toplam vaka sayısı ‘worldometers’ tarafından paylaşılan verilere göre 59 milyon, can kaybı ise 1 milyon 394 bine ulaştı.

ABD, Hindistan, Brezilya ve Fransa’nın ardından en çok vakanın görüldüğü beşinci ülke olan Rusya’da rekorlar peş peşe kırılmaya devam ediyor.

TOPLAM VAKA 2.1 MİLYON

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere son 24 saatte 25 bin 173 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, salgın başından bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 114 bin 502’ye yükseldi.

Yetkililer dünden bu yana 361 kişinin virüse bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkedeki toplam can kaybı 35 bin 540'a ulaştı.