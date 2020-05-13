Son dakika… Rusya’da son durum: 10 bin vakaya demir attılar! 11 gün üst üste…

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgınını bir nebze olsun kontrol altına alabilen ülkeler normalleşme adımları atmaya başlarken, vaka sayılarının çift haneli olarak arttığı Rusya ise salgının yeni merkez üssü olarak görülüyor.

Başbakan Mişustin ile Kremlin Sözcüsü Peskov gibi hükümetin önde gelen isimlerinin de hastalığa yakalandığı ülkede, yeni vaka sayıları üst üste 11. günde de 10 bin ve üzerinde artış gösterdi.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİLER



Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 28 yeni tanı koyuldu.

Toplam vaka sayısı 242 bin 271’e yükselen Rusya, 11 günlük periyottaki artışlarla Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’ı geride bırakarak bu alanda üçüncü sıraya yerleşti.

Son 24 saatte 96 hastanın da hayatını kaybettiği açıklanırken, corona virüsüne bağlı toplam can kaybı 2 bin 212’ye ulaştı.

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