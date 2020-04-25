Son dakika… Rusya’da son durum: Vaka sayısı iki gündür hız kazandı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, başta Avrupa ve ABD’de olmak üzere etkisini giderek artırıyor. Rusya’da salgınla ilgili son durum kamuoyuyla paylaşıldı.

Günlük yeni vaka sayısı düne göre yine artış gösterdi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 5 bin 966 yeni tanı konulduğunu belirtirken, dün bu rakam 5 bin 849 olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle yeni vakalarla birlikte toplam sayı 74 bin 558’e yükseldi.

Öte yandan bir günde 66 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam can kaybının da 681’e ulaştığını duyurdu.