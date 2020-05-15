Son dakika… Rusya’da son durum: Yalnızca bir gün sürdü… Yine 10 bini aştı

Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam etse de, pek çok ülke salgının yayılma hızını kontrol altına alarak normalleşme planlarını uygulamaya koydu.

Salgının etkisini nisan ayı başından beri artırdığı Rusya’da ise, vaka sayılarının katlanarak yükselmesi endişeleri artırıyor. Geçtiğimiz 11 gün boyunca üst üste 10 bin yeni vaka görülen ülkede, dün bir nebze olsun umut ışığı doğmuştu.

ÜÇÜNCÜ SIRADALAR



12. güne girildiğinde 9 bin 972 yeni vaka kayıtlara geçerken, bugün psikolojik seviye haline gelen sınır yeniden aşıldı. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre son 24 saatte 10 bin 598 yeni tanı koyulduğu açıklandı. Böylelikle toplam vaka sayısı 252 bin 245'ten 262 bin 843’e yükseldi. Bu alanda üçüncü sırada bulunan Rusya’nın önünde yalnızca ABD ve İspanya yer alıyor.

113 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam ölü sayısının ise 2 bin 418'e yükseldiğini duyurdu.

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Peskov ve Başbakan Mişustin gibi siyaset dünyasının önemli isimleri de corona virüsüne yakalanarak tedavi altına alındı.