Son dakika… Rusya’da üçüncü gün üst üste rekor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü can almaya devam ediyor. Worldometers'ın verilerine göre dünya genelinde 3.4 milyon insana bulaşan virüs nedeniyle 240 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Salgının bu ay başından itibaren etkisini iyiden iyiye hissettirdiği Rusya’da da tablo giderek ağırlaşıyor. Son iki gündür yeni vaka ve ölü sayısında rekorlar kırılan ülkeden kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğu verilere göre üçüncü günde de günlük vakada rekor kırıldı. Son 24 saatte 9 bin 623 yeni vaka kayıtlara geçti.

Rekor artışla toplam vaka sayısı 124 bin 54'e ulaştı. 57 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam can kaybının ise 1222'e yükseldiğini açıkladı.