Son dakika… Rusya’da umut veren Covid-19 açıklaması

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Rusya’dan flaş bir açıklama geldi… Rus yetkililer son 24 saat içerisindeki vaka sayısının 7 binin altında seyrettiğini açıkladı. Rusya’da vaka sayısı son 3 gündür 7 binin altındaydı.

Yetkililer son 24 saat içerisinde 6.791 yeni vaka tespit edildiğini açıklarken, ülkedeki toplam vaka sayısı 634.437’ye çıktı. Güncel verilerle birlikte Rusya, ABD ve Hindistan ile birlikte en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumunda.

Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde 104 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkede corona virüsünden ölenlerin sayısı 9073’e çıktı.