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Son dakika… Rusya’da üst üste 6. günde de 10 binden fazla vaka

Rusya'da corona virüsü bilançosu ağırlaşıyor. Üst üste altıncı günde de 10 bin ve üzerinde yeni vaka kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr
10:47 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’da üst üste 6. günde de 10 binden fazla vaka

Dünya corona virüsüne karşı normalleşme adımlarını tartışmaya başlamışken, salgınla nisan ayı başından bu yana yüzleşen Rusya’da ise işler tam tersi yönde ilerliyor.

Ülkede günlük vaka sayısı son beş gündür rekor üstüne rekor kırarken, 10 bin ve üzerinde rakamlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı altıncı günde de durumun çok da farklı olmadığını açıkladı.

24 SAATTE 98 CAN KAYBI

Dün 11 bin 231’le salgın rekoru kırılırken, bugün düşüş yaşansa da 10 bin 699 yeni vaka kayıtlara geçti. Halihazırda Almanya ve Fransa’yı geride bırakarak bu alanda beşinci sıraya yerleşen ülkede toplam vaka sayısı 187 bin 859’a yükseldi.

Son 24 saatte 98 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam can kaybının ise 1723'e yükseldiğini açıkladı.

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Corona Rusya son dakika
Son güncelleme: 11:31 08.05.2020
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