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Son dakika… Rusya’da vaka sayısı 350 bini aştı

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 946 yeni vakanın görülmesiyle birlikte toplam sayı 353 bin 427'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr
10:38 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’da vaka sayısı 350 bini aştı

Corona virüsünün nisan ayından bu yana etkisini artırdığı Rusya’da salgınla ilgili son veriler paylaşıldı. ABD ve Brezilya’yla birlikte rakamların katlanarak artmaya devam ettiği ülkede bir sınır daha aşıldı.

Reuters’ın Sağlık Bakanlığı’ndan aktardığı verilere göre son 24 saatte 8 bin 946 yeni vaka tanısı koyuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 350 bini aşarak 353 bin 427’ye ulaştı. Rusya bu alanda ABD ve Brezilya’nın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Ülke genelinde can kayıplarındaki düşüş ise bir nebze sevindirici gelişme olarak dikkat çekti. Dün 153 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, bugün verilen rakam ise 92 olarak kayıtlara geçti. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3 bin 633’e yükseldi.

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Son güncelleme: 11:35 25.05.2020
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