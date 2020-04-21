Son dakika… Rusya’da vaka sayısı 50 bini aştı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, başta Avrupa ve ABD’de olmak üzere etkisini giderek artırıyor. Rusya’da salgınla ilgili son durum kamuoyuyla paylaşıldı.

Günlük yeni vaka sayısı düne göre artış gösterdi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 5 bin 642 yeni tanı konulduğunu belirtirken, dün bu rakam 4 bin 268 olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle yeni vakalarla birlikte toplam sayı 52 bin 763’e yükseldi.

Öte yandan bir günde 51 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam can kaybının da 456’a ulaştığını duyurdu.

Rusya lideri Putin, ülkesinde resmi rakamlara göre bu ay başından itibaren hız kazanan corona virüsünü kontrol altında tutmayı başardıklarını söylese de, “Fakat salgının tavanı önümüzde duruyor” ifadesini kullanmıştı.