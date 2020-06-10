Son dakika… Rusya’da vaka sayısı 500 bine dayandı

Corona virüsü salgınının yeni merkez üslerinden biri olarak gösterilen Rusya’dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Ülkede kritik bir sınırın daha eşiğine gelinirken, vaka sayıları yarım milyona dayandı.

Sağlık Bakanlığı salgınla ilgili son verileri paylaşırken, dünden bu yana 8 bin 404 kişiye daha corona virüsü tanısı koyulduğunu ve toplam sayının 493 bin 657'ye yükseldiğini duyurdu.

Rusya bu alanda ABD ve Brezilya'nın arkasında üçüncü sırada bulunuyor. Yetkililer son 24 saatte 216 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 6 bin 358'e ulaştığını açıkladı.