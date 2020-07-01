Son dakika… Rusya’da vaka sayısı 650 bini aştı

Corona virüsünde en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan Rusya’da vaka ve ölü sayılarında zıt yönlere hareket sürüyor. Vaka sayıları düşmeye devam ederken, can kayıpları ise mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelere tırmandı.

Ülkede kritik eşik de 1 Temmuz itibarıyla geçildi. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 6 bin 556 kişiye yeni tanı koyuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 650 bini aşarak, 654 bin 405’e ulaştı.

Dün 154 olarak açıklanan günlük can kaybı, yaklaşık yüzde 50 artışla 216'ya yükseldi. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 9 bin 536'ya ulaştı.