Son dakika… Rusya’dan corona virüsü müjdesi: 23 Nisan’dan beri bir ilk

Rus yetkililer corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı… Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 5.635 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi.

Bu sayı 23 Nisan’dan beri en düşük günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Dün yaşanan vaka sayısındaki artış ile ülkedeki toplam vaka sayısı 818.120’ye yükseldi. Rusya, ABD, Brezilya ve Hindistan’ın arkasından en çok corona virüsü vakasının görüldüğü dördüncü ülke konumunda.

Rus yetkililer ülkede son 24 saatte 85 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini de duyurdu. Rusya’da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 13.354’e çıktı.