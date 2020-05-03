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Son dakika… Rusya’dan flaş corona açıklaması: En acı rekoru kırdılar

Corona virüsü salgınının etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı ülkelerin başında gelen Rusya'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Ülkede son 24 saat içerisinde 10.633 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiği açıklandı. Bu oran ülke tarihindeki en yüksek vaka sayısı olarak tarihe geçti.

Sozcu.com.tr
10:48 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan flaş corona açıklaması: En acı rekoru kırdılar

Rusya corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Corona Virüsü İle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saat içerisinde 10.633 insanda corona virüsünün tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam Covid-19 vaka sayısı 134.686’ya çıktı. Yapılan açıklamada son 24 saatteki ölüm oranında ise bir yavaşlama olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 58 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülke genelinde corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 1.280’e çıktı.

Corona Ölüm Rusya son dakika
Son güncelleme: 10:55 03.05.2020
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