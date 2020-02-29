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Son dakika… Rusya’dan flaş İdlib açıklaması

Türkiye, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırıları sonucu 1 Ocak'tan bu yana 54 askerini şehit verirken, Moskova'dan kritik bir açıklama geldi. 27 Şubat'ta 33 askerimizin şehit olduğu rejim saldırısının ardından ilişkilerin kopma noktasına geldiği Rusya, "Türkiye ile İdlib'de gerilimi azaltma konusunda anlaştık" açıklaması yaptı.

Sozcu.com.tr
11:31 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan flaş İdlib açıklaması

Reuters’ın aktardığı Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, “İdlib çatışmasızlık bölgesinde kalıcı istikrarın sağlanması yolunda somut adımlar değerlendirildi. İki taraf da, teröristlere karşı savaş sürerken, amaçlarının sahadaki gerilimin azaltılması olduğunu teyit etti” ifadeleri yer aldı.

Türk ve Rus heyetleri, başkent Ankara’da İdlib’de yaşanan krizi çözmek izin görüşmelerde bulunuyordu.

Rus heyeti Ankara’da bulunurken, Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısı düzenlemişti.

27 Şubat’ta yapılan hain saldırıda 33 Türk askeri şehit düşmüş, 32 Mehmetçik de yaralanmıştı.

AYRINTILAR AZ SONRA…

Ankara Dışişleri Bakanlığı Moskova rejim Rusya şehit son dakika Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye
Son güncelleme: 11:44 29.02.2020
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