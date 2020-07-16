Son dakika… Rusya’dan İngiltere’ye gözdağı: Yanıt veririz

İngiltere Siber Güvenlik Merkezi, Rus siber korsanların Covid-19 aşısının ve salgınının tedavisinin formülünü çalmak için saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

İngiltere Siber Güvenlik Merkezi, akademik kurumların ve farmakoloji kurumlarının saldırı altında olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.

İngilizlerin iddiasının ardından Rusya’dan yapılan açıklamada ‘siber korsanlık’ iddiası yalanlanmıştı.

Rusya tarafından yapılan son açıklamada ise İngiltere’ye gözdağı verildi. Ruslar, İngilizlerin herhangi bir saldırgan hamlesine benzer bir şekilde yanıt verileceğini açıkladı.

İNGİLİZLER AŞININ ÇALINACAĞINI İDDİA ETMİŞTİ

İngiliz yetkili Paul Chichester, “Rus siber korsanlar İngiltere'deki aşı çalışmalarını, aşının formülünü, verilerini ve diğer detayları çalmak için girişimde bulundu. Bu hayati öneme sahip verileri çalma girişiminde bulundukları için kınıyoruz” demişti.

Yapılan açıklamada Rus istihbarat birimlerinin de bu saldırının bir parçası olduğu öne sürülmüştü.