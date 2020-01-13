Son dakika… Rusya’dan kritik Libya açıklaması: Hafter ve Sarraj bir araya gelecek

Arap Baharı’nın ardından şiddet, belirsizlik ve kaosun bitmek bilmediği Libya ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla yürürlüğe giren ateşkes ikinci gününe girerken, Birleşimiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin BaşbakanI Fayez el Sarraj ile ülkenin doğusunu kontrol atlında tutan General Halife Hafter’in bugün Moskova’da bir araya geleceği açıklandı.

Interfax haber ajansına dayandırılan haberde iki ismin bir ateşkes anlaşması imzalaması bekleniyor. Reuters haber ajansının da Interfax’a dayandırdığı haberde, açıklama yapan Rus yetkililer bugün iki lidern masaya oturacağını açıkladı. Bugün erken saatlerde farklı Türk, Rus ve Batılı diplomatlar Sarraj ile Hafter’in bugün bir araya geleceğini öne sürmüştü.

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