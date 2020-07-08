Son dakika… Rusya’dan kritik Libya açıklaması: Umarız Türkiye de aynısını yapar

Türkiye’nin son dönemde Fransa’yla gerginlik yaşadığı Libya konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in Libya’daki temaslarının ardından Rusya’dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (GNA), Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun (LNA) elindeki noktaları birer birer ele geçirmesinin ardından, Moskova cephesinden ateşkes sesleri daha gür bir şekilde yükselmeye başladı.

‘YAKIN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Rusya’nın Libya’da ateşkes sağlanmasına yönelik yakın bir şekilde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Interfax’a konuşan Lavrov, Rusya’nın destek verdiği Libya Ulusal Ordusu güçlerini ateşkes için ikna ettiklerini söylerken, “Umarız Türkiye de, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni ikna etmek için aynı şeyleri yapıyordur” ifadelrini kullandı.