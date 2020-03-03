Son dakika… Rusya’dan skandal Türkiye iddiası!

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Türkiye’nin geçici kamplardan Yunanistan’a Afganlı, Iraklı ve Afrikalı mültecileri gönderdiğini öne sürdü.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bir gazetecinin İdlib'de Türk ve Rus askerinin çatışma ihtimaliyle ilgili sorduğu soruya, “İki ülkenin askeri güçleri arasındaki yakın temas ve diyalog sayesinde bu riski en aza indirebileceğimizi umuyorum” dedi.

KRENLİN SÖZCÜSÜ: BÖYLE BİR PLANLAMA YOK

Peskov, Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa liderleri arasında 6 Mart'ta yapılacağı iddia edilen İdlib konulu dörtlü zirvenin gerçekleşmeyeceğini söyleyerek, “Böyle bir toplantı koordine edilmedi. Şu an böyle bir planlama yok. Putin'in bu tarihte başka planları var. Rusya'da bölgesel ziyaretler gerçekleştirecek” dedi.

“ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ”

Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan bağımsız bir heyet tarafından Suriye'de insan hakları ihlallerine dair yayınlanan raporda rejim güçlerinin eleştirilmesi ve hak ihlalleri gerçekleştirildiğinin savunulmasına cevap veren Peskov, “Bu iddiaları şiddetle reddediyoruz. Bu rapor İdlib'de teröristler saldırdıktan 2 gün sonra yayınlandı. Hiçbir komisyon olup bitenler konusunda sağlıklı bilgi alamaz. Bu komisyon terörist grupların tek taraflı saldırıları hakkında hiçbir şey açıklamıyor” dedi. (Reuters, İHA)

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