Son dakika… Rusya’dan Türkiye’ye şok suçlama: Yalan söylüyorlar

Kaos ve şiddetin yıllardır bitmek bilmediği Suriye’de gözler son günlerde İdlib’e çevrildi. Rusya destekli Esad güçleri bölgeye ardı ardına saldırılar düzenlerken, çatışmalardan kaçan binlerce sivil de Türkiye sınırına doğru ilerliyor.

Rusya ve Türkiye ilişkileri de İdlib’de son bir ayda 15 Türk askerinin şehit olması üzerine gerilirken, Moskova’dan tansiyonu düşürmek yerine daha da tırmandıran açıklamalar gelmeye devam ediyor. Reuters’ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi yetkilisi Tuğamiral Oleg Juravlev, Türkiye’ye şok suçlamalar yöneltti.

‘HİÇBİR KANIT YOK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dile getirdiği göç konvoyunu yalanlayan Juravlev, “İdlib’in doğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye-Türkiye sınırına gitmek isteyen yüz binlerce sığınmacı olduğu bilgisi gerçeği yansıtmıyor. İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki yaklaşık bir milyon sığınmacının sınıra gideceğine dair açıklamaları doğrulayan hiçbir fotoğraf, video veya başka bir belge bulunmuyor” dedi.

‘İDLİB’DEN ÇIKSINLAR’

Türkiye’ye bir de çağrı yapan Juravlev, “Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türk tarafını İdlib’in doğu ve güney bölgelerindeki sakinlerin açık durumdaki geçiş noktalarından gönüllü ve güvenli bir şekilde hükümetin kontrolündeki bölgelere geçmelerini sağlamak için gereken tüm önlemleri almaya çağırıyor” ifadelerini kullandı.

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