Son dakika… Rusya’dan Türkiye’ye ‘Suriye’ uyarısı!

Dün Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İdlib'de Türkiye'nin muhalif güçler ile teröristler arasındaki ayrımı yapmakta başarısız olduğu belirtilmişti.

Açıklamada Türkiye'nin Suriye sınırına İdlib için çok sayıda asker ve mühimmat sevk etmesinin bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiği ifade edilmişti.

“OTURUP BEKLEYEMEYİZ”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Departmanı Başkanı Pyotr İlyiçev ise Suriye ordusu ve Rus güçlerinin İdlib'de bulunduğu noktaların her gün ateş altında olduğunu, Rusya’nın oturup bekleyemeyeceğini söylemişti.

İlyiçev açıklamasının devamında “Türk partnerlerimizin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Ancak Suriye birlikleri, Rus birlikleri, Hmeymim üssüne yönelik İHA saldırıları gibi her gün ateş altında. Öylesine oturup İdlib’de ne olacak diye bekleyemeyiz” demişti.

İLGİLİ HABER Amerikalı temsilciden Rusya'nın paylaşımına yanıt!