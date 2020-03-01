Son dakika… Rusya’dan yeni İdlib açıklaması: Garanti edemeyiz!

Rejimin Türk askerlerine düzenlediği saldırının ardından Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı rejim güçlerine büyük zararlar veriyor. Rejime ait uçakların düşürülmesinin ardından İdlib’de tırmanan gerginliğe ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Suriye’deki Rus kuvvetlerinin komutanlarından General Oleg Zhuravlev, rejimin İdlib hava sahasını Türkiye'ye kapattığını duyurarak, “Bu şartlar altında bölgede görev yapan Rusya Kuvvetler Grubu, Suriye semalarında Türkiye'nin hava uçuşlarına dair güvenliğini garanti edemez” ifadeleri kullanıldı. (İHA)