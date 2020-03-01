Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Rusya’dan yeni İdlib açıklaması: Garanti edemeyiz!

Türkiye’nin, Bahar Kalkanı Harekatı’nı başlatmasıyla birlikte rejim güçlerine ait uçakların düşürülmesinden sonra Rusya Savunma Bakanlığı’ndan kritik bir mesaj yayımlandı.

22:41 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan yeni İdlib açıklaması: Garanti edemeyiz!

Rejimin Türk askerlerine düzenlediği saldırının ardından Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı rejim güçlerine büyük zararlar veriyor. Rejime ait uçakların düşürülmesinin ardından İdlib’de tırmanan gerginliğe ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Suriye’deki Rus kuvvetlerinin komutanlarından General Oleg Zhuravlev, rejimin İdlib hava sahasını Türkiye'ye kapattığını duyurarak, “Bu şartlar altında bölgede görev yapan Rusya Kuvvetler Grubu, Suriye semalarında Türkiye'nin hava uçuşlarına dair güvenliğini garanti edemez” ifadeleri kullanıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERKremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin flaş açıklamaKremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin flaş açıklama İLGİLİ HABERİdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı: MSB o anları paylaştı!İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı: MSB o anları paylaştı!
Cumhurbaşkanı Hatay Milli Savunma Bakanlığı Moskova Putin Rusya son dakika Vladimir Putin
Son güncelleme: 23:18 01.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more