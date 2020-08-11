Son dakika… Rusya’nın corona aşısı hamlesine ABD’den açıklama!

Dünya genelinde etkili olan corona virüsü salgınında yürütülen aşı çalışmalarının ilk sonuçları Rusya'dan geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığından onay aldığını açıkladı. Putin, “Bu sabah saatlerinde, corona virüsü salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi” dedi.

AZAR: ÖNEMLİ OLAN İLK AŞIYI BULMASI DEĞİL

Aşının adının “Sputnik V” olacağı ifade edilirken Rusya'nın açıklamasına ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'dan açıklama geldi. Azar, “Önemli olan “ilk aşıyı” bulması değil, önemli olan aşının Amerikan halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır” ifadesini kullandı.

Azar, şeffaf verilere ihtiyaç olduğunu ve bu verilerin de aşının güvenli ve etkili olduğunu gösteren üçüncü aşama denemelerinden alınması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Bu nedenle Başkan Trump, geliştirilmekte olan tarihi Warp Speed operasyonlarına liderlik ediyor” dedi.

Azar, Aralık ayına kadar milyonlarca ve 2021'e kadar ise yüz milyonlarca FDA altın standartlı aşının hazır olacağını sözlerine ekledi. (İHA)

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