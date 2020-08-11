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Son dakika… Rusya’nın Covid-19 aşısı ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün uluslararası kamuoyunu heyecanlandıran bir açıklama yaptı... Putin, dünya üzerinde ilk kez bir Covid-19 aşısına tescil verildiğini duyururken, Rus yetkililer aşının detaylarını tek tek açıkladı. Yapılan açıklamada aşının ne zaman, nerede ve ne miktarda üretileceği duyuruldu.

Sozcu.com.tr
13:38 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’nın Covid-19 aşısı ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dimitriev, dünya üzerinde tescillenen ilk Covid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dmitriev, uluslararası pazarda “Sputnik V” adı verilecek aşının klinik testlerinin yakın bir zaman içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Filipinler’de başlayacağını söyledi. Dmitriev, “Aşının formülü ile ilgili bir siber saldırı olmadı. Bilgilerimizi paylaşmaya açığız. Aşının 3’üncü fazı çarşamba günü (yarın) başlayacak. Aşının Brezilya’da üretilmesini bekliyoruz. Latin Amerika’da aşının üretimi onayın alınmasıyla birlikte Kasım ayında başlayacak” dedi.

Rus yetkili, dünyanın farklı bölgelerinden 1 milyar dozluk aşı talebi geldiğini söylerken, “Üretimi artırarak yıllık 500 milyon dozluk üretim için uluslararası anlaşmalar yaptık. Bu aşının çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Ben kendim de denedim ve herhangi bir yan etkisi olmadı” ifadesini kullandı.

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Son güncelleme: 13:46 11.08.2020
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