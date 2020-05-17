Son dakika… Sağlık çalışanlarından başbakana soğuk duş

Dünya üzerinde en çok corona virüsü vakası görülen 15’inci ülke olan Belçika’da gündem Brükselli sağlık çalışanlarının Başbakan Sophie Wilmes’i protestosu oldu…

Dün başkent Brüksel’deki Saint Peter Hastanesi’ne resmi ziyarette bulunan Wilmes’in aracı hastaneye gelirken sağlık çalışanları yolun her iki tarafına geçerek sırtlarını döndü ve başbakanı bu şekilde karşıladı.

Ülkede corona virüsüyle mücadelenin merkezi haline gelen Saint Peter Hastanesi çalışanları hükümetin yardım çabalarının yeterli olmadığı için böyle bir protesto yaptıklarını açıkladı. Protestocu sağlık çalışanlarının sözcüsü, bütçe kesintileri, düşük maaşlar ve çalışan eksikliği gibi sorunlar sebebiyle başbakanı protesto ettiklerini söyledi. Çin’in Wuhan kentinden gelen Philippe Soubry isimli ilk hastanın tedavi edildiği hastaneyi gezmek siteyen Başbakan böylelikle aylar sonra ilk kez resmi olarak bir hastaneyi ziyaret etmiş oldu.

Sağlık çalışanlarının protesto hem ülkede hem de dünya çapında gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı sağlık çalışanlarının protestosunu desteklediğini açıkladı.