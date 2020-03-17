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Son dakika… İtalya’dan bir kötü haber daha! 345 kişi hayatını kaybetti

Avrupa'da Corona virüsü salgınının merkezindeki İtalya'da bugün 345 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Toplam kayıp 2 bin 503'e yükselmiş oldu.

20:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’dan bir kötü haber daha! 345 kişi hayatını kaybetti

Çin’den Avrupa’ya sıçrayan Corona virüsü salgını en çok İtalya’yı etkilemiş durumda.

Ülkede bugün sadece 345 kişi hayatını kaybetti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 503 oldu.

İtalya’da sadece bugün 3 bin 526 yeni vaka daha tespit edildi.  Ülkedeki toplam vaka 31 bin 506 olurken tedavi edilenlerin sayısı ise 2 bin 941 olarak açıklandı.

ÖLÜM ORANI ÇOK YÜKSEK

Virüsün ana vatanı Çin’de hastalık nedeniyle yaşanan ölümlerin oranı yüzde 4’lerde kalırken İtalya’da ölüm oranı yüzde 43 olarak hesaplanıyor.

Çin’deki tedavi edilen hastaların oranı yüzde 90’ın üzerinde ancak İtalya’da bu oran yüzde 56’da kalıyor.

Ülkede yaklaşık bir haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

AYRINTILAR GELİYOR…

Avrupa Çin Corona Haber İtalya son dakika
Son güncelleme: 20:35 17.03.2020
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