Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Savaş çıkaracak hamle: ABD’nin başkonsolosluğu resmen kapandı

ABD ile Çin arasındaki gerilim devam ederken, flaş bir açıklama Pekin yönetiminden geldi... Çin Dışişleri Bakanlığı, bugünden itibaren ülkenin güneybatısındaki Chengdu'da bulunan ABD Başkonsolosluğu'nun kapandığını açıkladı. Çin yönetimi cuma günü ABD'nin Houston'daki Çin konsolosluğunu kapama kararında bu yönde bir talimat verildiğini duyurmuştu.

Sozcu.com.tr
07:11 -
Haberler Dünya
Son dakika… Savaş çıkaracak hamle: ABD’nin başkonsolosluğu resmen kapandı

ABD ile Çin arasındaki konsolosluk gerilimini tırmandıracak bir hamle Pekin yönetiminden geldi… ABD’nin Çin’in Houston’daki konsolosluğunu kapatma kararına misilleme bugün geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, cuma günü verilen 72 saatlik sürenin bugün dolduğunu açıklayarak Chendu’daki ABD’ye ait konsolosluğun boşaltıldığını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk binasına el konulduğunu açıklarken polis ve güvenlik güçleri olay yerine geldi.

Yerel saat ile 10:00 itibariyle konsolosluğun faaliyetlerini durdurduğu açıklanırken, ABD’den de bu konuyla ilgili bir duyuru geldi. ABD’nin Çin Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından bir veda videosu yayınlanırken, “Chengdu’daki ABD konsolosluğu 1985’ten beri Amerikalılar ile Sincan, Yunann, Guizhou, Chongqing ve Tibet’teki insanların iletişimine destek vermekten gurur duyuyor. Sizi sonsuza dek özleyeceğiz” ifadesi yer aldı.

Çok sayıda Çinli, ABD’ye ait temsilciliğin kapanmasını izledi.

NE OLMUŞTU?
ABD ile Çin arasındaki ilişkiler tarihin en düşük seviyesine geçerken bunun birçok sebebi var. Ticaret ve teknoloji konusundaki anlaşmazlıklar, corona virüsü salgınının Çin’in başlattığına dair Washington yönetiminin iddiaları, Güney Çin Denizi’ndeki Çin’in hamleleri ve Pekin yönetiminin Hong Kong’taki baskıyı artırması bunlardan bazıları.

Bu kadar çok konu masadayken geçen hafta ABD Teksas eyaletinde bulunan Houston’daki Çin konsolosluğunu kapatma kararı almış, Çin yönetimi de buna misilleme yapılacağını vurgulamıştı.

ABD Çin Cuma Dışişleri Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 07:57 27.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more