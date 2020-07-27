Son dakika… Savaş çıkaracak hamle: ABD’nin başkonsolosluğu resmen kapandı

ABD ile Çin arasındaki konsolosluk gerilimini tırmandıracak bir hamle Pekin yönetiminden geldi… ABD’nin Çin’in Houston’daki konsolosluğunu kapatma kararına misilleme bugün geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, cuma günü verilen 72 saatlik sürenin bugün dolduğunu açıklayarak Chendu’daki ABD’ye ait konsolosluğun boşaltıldığını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk binasına el konulduğunu açıklarken polis ve güvenlik güçleri olay yerine geldi.

Yerel saat ile 10:00 itibariyle konsolosluğun faaliyetlerini durdurduğu açıklanırken, ABD’den de bu konuyla ilgili bir duyuru geldi. ABD’nin Çin Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından bir veda videosu yayınlanırken, “Chengdu’daki ABD konsolosluğu 1985’ten beri Amerikalılar ile Sincan, Yunann, Guizhou, Chongqing ve Tibet’teki insanların iletişimine destek vermekten gurur duyuyor. Sizi sonsuza dek özleyeceğiz” ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler tarihin en düşük seviyesine geçerken bunun birçok sebebi var. Ticaret ve teknoloji konusundaki anlaşmazlıklar, corona virüsü salgınının Çin’in başlattığına dair Washington yönetiminin iddiaları, Güney Çin Denizi’ndeki Çin’in hamleleri ve Pekin yönetiminin Hong Kong’taki baskıyı artırması bunlardan bazıları.

Bu kadar çok konu masadayken geçen hafta ABD Teksas eyaletinde bulunan Houston’daki Çin konsolosluğunu kapatma kararı almış, Çin yönetimi de buna misilleme yapılacağını vurgulamıştı.