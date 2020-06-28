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Son dakika… Silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin önde gelen süpermarket zincirlerinden Walmart'ın California'daki dağıtım merkezinde silahlı çatışma yaşandı... Gece saatlerinde merkeze arabayla saldırı düzenleyen bir grup ateş açtı. Karşılıklı çatışmanın yaşandığı olayda ilk belirlemelere göre en az 2 kişi yaşamını yitirdi, dört kişi de yaralandı.

Sozcu.com.tr
07:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… Silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

California’nın Red Bluff bölgesindeki Walmart dağıtım merkezinde silahlı çatışma yaşandı… Dün yaşanan saldırı ile ilgili yapılan açıklamada bir kişinin otomobiliyle merkeze geldiği ve ateş açmaya başladığı belirtildi.

Buna silahla karşılık verildiği belirtilirken saldırganın vurulduğu belirtildi. Yetkililer ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, dört kişinin de hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Saldırganın, saldırıyı neden düzenlediğine dair bir açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

ABD çatışma saldırı son dakika
Son güncelleme: 07:11 28.06.2020
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