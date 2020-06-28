Son dakika… Silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

California’nın Red Bluff bölgesindeki Walmart dağıtım merkezinde silahlı çatışma yaşandı… Dün yaşanan saldırı ile ilgili yapılan açıklamada bir kişinin otomobiliyle merkeze geldiği ve ateş açmaya başladığı belirtildi.

Buna silahla karşılık verildiği belirtilirken saldırganın vurulduğu belirtildi. Yetkililer ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, dört kişinin de hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Saldırganın, saldırıyı neden düzenlediğine dair bir açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.