Son dakika… Sınır Tanımayan Doktorlar’a silahlı saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısındaki bir tıp merkezinde çalışmalarına devam eden Sınır Tanımayan Doktorlar üyelerine silahlı saldırı düzenlendi. Reuters’a konuşan bazı kaynaklar, “Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait bir hastane saldırı altında. Güvenlik güçleri saldırıyı engellemeye çalışıyor, Sağlık Bakanı Yardımcısı da olay yerinde” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı, hastaneye bir saldırı düzenlendiğini doğruladı. Saldırı ile ilgili ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapılmazken, terör saldırısını kimin üstlendiği de henüz bilinmiyor.