Son dakika… Sokağa çıkan devlet başkanından karantina açıklaması

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bugün yaptığı açıklamada corona virüsünün bulaşmasını engellemek adına alınan sokağa çıkma yasağının bu hafta sona erebileceğini söyledi.

Geçen hafta içinde sağlık bakanını görevden alan Bolsonaro, dün de meydanlara çıkarak sokağa çıkma yasağını protesto eden kalabalığa destek olmuş ve gösteri konvoyuna katılmıştı. Bolsonaro bugün yaptığı açıklamada, “Bu haftanın sokağa çıkmama kararının son haftası olmasını umut ediyorum. Bu uygulama birçok işletmeye zarar verdi” dedi.

İLGİLİ HABER Corona virüsü sebebiyle sokağa çıkma yasağını protesto ettiler

Başkentte seçmenlerine seslenen Bolsonaro bir destekçisinin, “Yüksek mahkemeyi kapatalım” sözlerine yanıt vererek, “Brezilya demokratik bir ülke ve yüksek mahkeme açık kalacaktır” dedi.