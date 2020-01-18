Son dakika… Somali’de Türklere yönelik bombalı saldırı

Reuters’ın bir polis memuruna dayandırdığı habere göre; Afgoye kasabasında hızla ilerleyen bir bombalı araç, Türk mühendislerin ve Somalili polislerin öğle yemeği yediği restorana daldı.

Yetkililer, kayıplara ilişkin bilgi vermek için henüz erken olduğunu söylerken, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz, “Ölü bilgisi olmadığını fakat yaralıların bulunduğunu” açıkladı.

Geçen yılın son günlerinde başkent Mogadişu’da bir güvenlik noktasına bomba yüklü bir araçla terör saldırısı düzenlenmişti. Terör örgütü El Şebab’ın üstlendiği saldırıda ikisi Türk, en az 90 kişini hayatını kaybetmişti.

Terör eyleminde hayatını kaybedenler Türkler, bir Türk inşaat şirketinde çalışan dozer operatörü Mehmet Kaplan ve greyder operatörü Mustafa Yaman’dı.