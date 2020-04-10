Son dakika… Sosyal medya bu mektubu konuşuyor

Karin adlı çocuk, Ron isimli komşusuna bir gökkuşağı resmi çizip gönderdi ve altına şunları yazdı:

“Merhaba, benim adım Karin. Beş yaşındayım. Corona virüsü nedeniyle evde kalmak zorundayım. Sadece iyi olduğundan emin olmak istedim. Yalnız olmadığını hatırlatmak için sana bir gökkuşağı çizdim. Yazabilirsen lütfen bana yaz. 9 numaradaki komşun.”

Aynı sokakta 24 numarada oturan Ron, Karin’in mektubuna yanıt verdi ve gökkuşağı resmini penceresine astı. Ron mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Merhaba Karin. Mektubuna ve hatırımı sormana çok sevindim. Senin gibi ben de dışarı çıkamıyorum, bu yüzden beni düşündüğün için çok memnun oldum. Benim adım da Ron. 1955’te bu sokağa ilk ben taşındım ve o zamandan beri de buradayım. Corona virüsünde durum çok kötü. Virüsü yenmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Umarım hepimiz bunu sağlıklı bir şekilde atlatırız. 24 numaradan Ron.”

EN GÜZEL MEKTUP

BBC Türkçe’nin haberine göre; iki mektup da Twitter’da yayımlandı.

Karin’in annesi Gupreet Tiwana, İngiliz ITV televizyonuna “Karin mahallemizdeki 9 yaşlı insana mektuplar gönderdi ve hepsinden çok güzel cevaplar aldı” dedi.

Ron’un torunu Louisa Smith da dedesi ve Karin’in mektuplarını Twitter’da paylaştı ve “Dedem de tabii ki evinde izolasyonda ama sağlığı çok iyi. Beş yaşındaki komşusundan en güzel mektubu aldı ve ona cevap yazdı. Lütfen okuyun, sizi gülümseteceğine eminim” diye yazdı.