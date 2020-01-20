Son dakika… Şoygu ve Akar arasında Suriye ile Libya görüşmesi!

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Taraflar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki durumu görüşerek özellikle Suriye ve Libya'daki durum üzerinde durdu” denildi.

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