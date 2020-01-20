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Son dakika… Şoygu ve Akar arasında Suriye ile Libya görüşmesi!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bugünkü telefon görüşmesinde Suriye ve Libya’daki durumu ele aldığı belirtildi.

20:30 -
Haberler Dünya
Son dakika… Şoygu ve Akar arasında Suriye ile Libya görüşmesi!

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Taraflar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki durumu görüşerek özellikle Suriye ve Libya'daki durum üzerinde durdu” denildi.

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Afrika Kuzey Afrika Libya Ortadoğu Rusya son dakika Suriye Türkiye
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