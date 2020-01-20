Son dakika… Şoygu ve Akar arasında Suriye ile Libya görüşmesi!

Sputnik Türkiye&#8217;de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, &#8220;Taraflar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki durumu görüşerek özellikle Suriye ve Libya'daki durum üzerinde durdu&#8221; denildi.. İLGİLİ HABERBerlin&#039;den sonra Libya&#039;dan kritik açıklama: Hafter&#039;le bir daha masaya oturmayacağım. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-soygu-ve-akar-arasinda-suriye-ile-libya-gorusmesi-5578383","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-soygu-ve-akar-arasinda-suriye-ile-libya-gorusmesi-5578383","pageType":"yazi","pageIdentifier":5578383,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; u015eoygu ve Akar arasu0131nda Suriye ile Libya gu00f6ru00fcu015fmesi!"});aip('newsArticle', {"identifier":5578383,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-soygu-ve-akar-arasinda-suriye-ile-libya-gorusmesi-5578383/","headline":"Son dakika&#8230; u015eoygu ve Akar arasu0131nda Suriye ile Libya gu00f6ru00fcu015fmesi!","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["Afrika","Kuzey Afrika","Libya","Ortado\\u011fu","Rusya","son dakika","Suriye","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/20/iecrop/akar-soygu-dha-1_16_9_1579541367.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1579541429,"datePublished":1579541429,"dateModified":1579541429,"info":"{"seo_news":"false"}"});