Son dakika… Suikast emri veren Trump’tan ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın sınır ötesi gizli operasyonlarının arkasındaki en kritik isim olan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi yolunda talimat vererek, eski ABD Başkanları George W. Bush ve Barack Obama'nın iki ülke arasında savaş çıkar kaygısıyla sakındığı bir adım atmış oldu.

ABD'nin silahlı insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Suriye'de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de öldürüldü.