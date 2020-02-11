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Son dakika… Suriye Ordusu’ndan küstah tehdit!

Suriye ordusu, 5 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası Türkiye'nin bölgedeki hamlelerine, saldırıyla cevap vereceklerini açıkladı.

18:36 -
Haberler Dünya
Son dakika… Suriye Ordusu’ndan küstah tehdit!

Reuters’te yer alan habere göre Suriye Ordusu, sınırdaki terör tehdidi nedeniyle İdlib ve Halep bölgelerine çok sayıda askeri takviye gönderen Türkiye’yi Suriye’nin egemenliğini ihlal etmekle suçladı. Açıklamanın devamında, Türkiye’nin İdlib’deki hamlelerine karşılık Suriye Ordusu tarafından saldırı düzenleneceği belirtildi.

Dün Suriye'nin İdlib kentinde çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen TSK personeline yönelik olarak rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu 5 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Saldırı sonrası bölgede tespit edilen hedefler TSK tarafından ateş altına alınarak karşılık verilmişti. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır” ifadesi kullanılmıştı.

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Son güncelleme: 18:58 11.02.2020
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