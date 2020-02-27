Son dakika… Suriye’de sıcak gelişme… Türkiye destekli muhalifler kritik bölgeyi ele geçirdi

İdlib’e bağlı Serakib ilçesi, bu ay başında Rusya’nın havadan sağlandığı destekle rejim güçlerinin kontrolüne geçmişti.

Suriye ordusunun bölgedeki ilerleyişi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bazı gözlem noktaları rejim güçlerinin kontrol ettiği bölgelerde kalmıştı.

Ankara Yönetimi, şubat başında Suriye rejimine ay sonuna kadar İdlib’in güneyine çekilmesi yolunda ültimatom vermişti.

Rusya’nın desteklediği Beşar Esad güçlerine son uyarı ise dün bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’dan gelmişti.

Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında, sürenin sonuna gelindiğine işaret ederek, “Rusya insani hassasiyeti kabul etmek istemiyor. Gözlem kulelerimizi kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor” demişti.

Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün’e kadar uzanan M5 karayolu ve Halep-İdlib-Lazkiye şehirlerini bağlayan M4 karayolu Serakib’in içinden geçiyor. Bu nedenle Serakib oldukça stratejik bir noktada bulunuyor.

Rusya’nın desteklediği rejim güçlerinin Kasım 2019’dan bu yana bölgeye yönelik saldırıları nedeniyle ilçede yaşayan 170 bini aşkın sivil göç etmek zorunda kalmıştı.

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