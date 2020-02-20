Son dakika… Suriye’de sıcak saatler: Rusya’dan Türkiye açıklaması

Reuters haber ajansının Rus haber ajanslarına dayandırdığı haberde Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamaları “son dakika” uyarısıyla geldi. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarının yer aldığı haberlerde, “Türkiye, Suriye hükümetine bağlı güçlere saldıran militanlara topçu atışıyla destek sağlıyor. Türkiye’nin desteklediği militanlar Suriye hükümet güçlerinin İdlib’de kontrol ettiği iki bölgeye girdi. Rus hava kuvvetleri bölgedeki güçlere hava saldırısı düzenledi. Bu durum Suriye ordusunun bu saldırılara başarıyla yanıt vermesini sağladı” ifadesi yer aldı.

RIA, Interfax ve TASS ajanslarına dayandırılan açıklamada, “Moskova, Ankara ile iletişime geçtikten sonra Türkiye topçu atışını durdurdu” ifadesi kullanıldı. TASS haber ajansı Rusya Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’ye bölgedeki kuvvetlere yardımı ve silah desteğini bırakması çağrısında bulunduğunu duyurdu.

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