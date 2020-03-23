Son dakika… Suriye’den korkutan corona virüsü açıklaması

Dokuz yılı aşkın bir süredir çatışma, terör ve kaosun hakim olduğu Suriye’de de corona virüsü tespit edildi… Suriye Sağlık Bakanı Nizar el-Yazıcı, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yazıcı, 20 yaşındaki bir kadında corona virüsü tespit edildiğini açıklarken bu kişinin 14 gün boyunca karantina altına alınacağını duyurdu.

Sağlık, konut ve altyapı konusunda sıkıntılar yaşayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün yaptığı açıklamada cezaevlerindeki bazı mahkumlara af çıkarırken ülke genelindeki fırınlar tüketiciye kapatıldı. Devlet medyasında yer alan haberde Suriye’de bundan sonra fırınların ürettiği ekmekler bir distrubütör tarafından evlere dağıtılacak.