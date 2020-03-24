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Son dakika… Suudi Arabistan’da corona kaynaklı ilk ölüm

Suudi Arabistan, corona virüsü nedeniyle ülkede ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Hastanın yabancı ülke vatandaşı olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
15:45 -
Haberler Dünya
Son dakika… Suudi Arabistan’da corona kaynaklı ilk ölüm

Sağlık Bakanlığı, hastanın Medine’de pazartesi akşamı yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İlk ölümlü vaka olarak bildirilen kişinin Afganistan vatandaşı olduğu belirtildi.

Ülkede şu ana dek 767 vaka kayıtlara geçti.

Corona Ölüm son dakika Suudi Arabistan
Son güncelleme: 16:08 24.03.2020
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