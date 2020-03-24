Son dakika… Suudi Arabistan’da corona kaynaklı ilk ölüm

Sağlık Bakanlığı, hastanın Medine&#8217;de pazartesi akşamı yaşamını yitirdiğini duyurdu.. İlk ölümlü vaka olarak bildirilen kişinin Afganistan vatandaşı olduğu belirtildi.. Ülkede şu ana dek 767 vaka kayıtlara geçti.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-suudi-arabistanda-corona-kaynakli-ilk-olum-5699965","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-suudi-arabistanda-corona-kaynakli-ilk-olum-5699965","pageType":"yazi","pageIdentifier":5699965,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Suudi Arabistan&#8217;da corona kaynaklu0131 ilk u00f6lu00fcm"});aip('newsArticle', {"identifier":5699965,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-suudi-arabistanda-corona-kaynakli-ilk-olum-5699965/","headline":"Son dakika&#8230; Suudi Arabistan&#8217;da corona kaynaklu0131 ilk u00f6lu00fcm","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Corona","\\u00d6l\\u00fcm","son dakika","Suudi Arabistan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/24/iecrop/corona-test-twitter_16_9_1585055259-880x495.jpg","author":"myilmaz","dateCreated":"2020-03-24 15:45:13","datePublished":"2020-03-24 15:45:13","dateModified":"2020-03-24 16:08:16","info":"{"seo_news":"false"}"});