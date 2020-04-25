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Son dakika… Suudi Arabistan’da flaş gelişme! O ceza artık uygulanmayacak

Suudi Arabistan'da kırbaç cezası kaldırıldı. İnsan hakları grupları, bu gelişmeyi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başlattığı reform programında "büyük bir adım" olarak değerlendirdi.

Sozcu.com.tr
14:15 -
Haberler Dünya
Son dakika… Suudi Arabistan’da flaş gelişme! O ceza artık uygulanmayacak

Suudi Arabistan’da mahkemeler tarafından verilen kırbaç cezası, uzun yıllardır insan hakları gruplarının eleştirilerine maruz kalıyordu.

Suudi medyasına yansıyan haberlere göre; mahkemeler bundan sonra kırbaç cezası veremeyecek, daha önce mahkûm edilenlerin cezası ise hapse ya da paraya dönüştürülecek. Yargıçlar ayrıca toplum hizmeti gibi alternatiflere de başvurabilecek.

Suudi mahkemeleri, evlilik dışı ilişki, asayişin bozulması ya da cinayetten suçlu bulunan mahkûmları kırbaç cezasına çarptırabiliyordu.

İnsan hakları örgütleri, Suudi Arabistan’ın fiili lideri olarak değerlendirilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman gözetimindeki hukuki reformların, Riyad yönetiminin idam cezası gibi yöntemlerle muhalifleri bastırmaya yönelik tutumunda bir değişim olmadığı görüşünde…

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Son güncelleme: 14:26 25.04.2020
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