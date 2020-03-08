Son dakika… Suudi Arabistan’da tansiyon yüksek: Kralın kardeşi gözaltına alındı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın başlattığı operasyon gündem oldu… Aralarında Kral Selman’ın kardeşinin de olduğu 3 üst düzey Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyesini gözaltına alan Veliaht Prens Selman’ın bu hamlesi uluslararası kamuoyuna yansıdı.

2017 yılında üst düzey kraliyet ailesi üyeleri, bakanlar ve iş insanlarını gözaltına alan Prens Selman, bu isimleri başkent Riyad’daki Ritz-Carlton Oteli’nde gözaltında tutmuş ve haftalar sonra serbest bırakmıştı.

2016 yılında babası Kral Selman tarafından veliaht prens ilan edildikten sonra gündemden düşmeyen Prens Selman, iki yıl önce muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle eleştirilerin odağında olmuştu.

Gözaltına alınan 3 kişiden birinin Kral Selman’ın küçük kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz, diğerinin eski veliaht prens Muhammed bin Nayef ve diğerinin de kraliyet ailesinde yer alan kuzenlerinden Prens Nawaf bin Nayef olduğu öğrenildi. Muhammed bin Nayef, 2017 yılına kadar içişleri bakanı olarak görev alıyordu. 2017’de görevden alınan ve ev hapsine alınan Muhammed bin Nayef, ABD istihbarat birimleriyle de yakın temasta çalışıyordu.

Uluslararası kamuoyu, yaşanan son gözaltıların Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin güçlerini kuvvetlendirmek ve muhalifleri yok etmek adına yapıldığı şeklinde yorumladı.

BOMBA İDDİA: KRAL ÖLDÜ

Öte yandan yaşanan gözaltı ve operasyon dalgası yeni bir iddiayı da gündeme getirdi. Uluslararası haber ajansları ve medya, yaşanan gözaltı operasyonlarının ardından 84 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman’ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia etti. Prens Selman’ın kontrolü sağlamak için bu operasyonu sağladığı iddia edilirken Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bazı kaynaklar bu iddiaları yalanladı.

AFP’ye konuşan bir kaynak, “Kral sağlıklı ve iyi. Gözaltılar kraliyet ailesi içinde disiplini sağlamak için. Kontrol zaten veliaht prenste. İki prensin olumsuz davranışlarının birleşmesiyle bu operasyon düzenlendi” dedi.