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Son dakika… Suudi Arabistan’dan hac kararı!

Suudi Arabistan, corona virüsü (Covid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.

21:53 -
Haberler Dünya
Son dakika… Suudi Arabistan’dan hac kararı!

1932 yılında kurulan Suudi Arabistan Krallığı, ilk kez hac sezonunu iptal ederek, bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle hac ibadetini ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacaklarını açıkladı.

Her yıl hac mevsiminde Suudi Arabistan’ı 2 milyon kişi ziyaret ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan bilgilere göre, salgın olmasaydı ilk kafile kutsal topraklara 22 Haziran’da çıkacaktı. Son hac kafilesi ise 25 Temmuz’da gidecekti. Hacdan dönüşler 06 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktı.

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Corona son dakika Suudi Arabistan
Son güncelleme: 22:01 22.06.2020
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