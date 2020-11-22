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Son dakika… Suudi Arabistan’dan şaşkına çeviren Türkiye çıkışı

Son dönemde ilişkilerin gergin olduğu Ankara-Riyad hattından şaşırtan açıklamalar geldi... Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal, "Türkiye ile iyi ve dostça bir ilişkimiz var" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:00, 22/11/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Suudi Arabistan’dan şaşkına çeviren Türkiye çıkışı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan El- Suud, Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Son dönemde Ankara-Riyad hattında gerilimin üst düzeyde olmasına ve Suudi Arabistan’ın Türk mallarına yaptırım uygulandığı iddialarına rağmen Türkiye ile Suudi Arabistan’ın iyi bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi.

Türk ürünlerine boykot uygulandığı iddiaları ve geçen yıl öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ardından gerilen ilişkileri değerlendiren Prens Faysal, “Türkiye ile iyi ve dostça bir ilişkimiz var” ifadesini kullandı.

“BOYKOTA DAİR BİR VERİ ELİMİZDE YOK”
Suudi Arabistan’ın Türk mallarına ve Türkiye’de üretilen ürünlere boykot uyguladığına dair açıklamalarda bulunan Faysal, “Türkiye’den gelen ürünlere gayrı resmi olarak boykot uygulandığına dair bir veri elimizde yok” dedi. Bir yılı aşkın bir süredir Suudi Arabistan ve Türkiye’de ticaret yapanlar arasında Riyad yönetiminin Türk ürünlerine gayrı resmi boykot uyguladığına dair açıklamalar yapmıştı.

Suudi Dışişleri Bakanı ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile görüşmelerin devam ettiğini ve Katar ile gerilimi sonlandırmak için çalıştıklarını da vurguladı.

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Yayınlanma Tarihi:08:55,
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