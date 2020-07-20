Son dakika… Suudiler şokta! Kral Selman hastaneye kaldırıldı

Dünya corona virüsüyle boğuşurken, Suudi Arabistan’dan çarpıcı bir haber geldi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Kral Selman’ın sağlığıyla ilgili spekülasyonlar ortaya atılırken, durumu daha sonra ortaya çıktı.
CORONAYLA BAĞLANTISI YOK
Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, Kral Selman’ın hastaneye gitme sebebinin coronayla bağlantısı olmadığını öne sürdü.
Ajansın haberine göre 84 yaşındaki Kral Selman’ın safra kesesindeki bir rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.