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Son dakika… Suudiler şokta! Kral Selman hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kral Selman'ın durumunun coronayla ilgili olmadığı öne sürüldü.

Sozcu.com.tr
07:49 -
Haberler Dünya
Son dakika… Suudiler şokta! Kral Selman hastaneye kaldırıldı

Dünya corona virüsüyle boğuşurken, Suudi Arabistan’dan çarpıcı bir haber geldi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Kral Selman’ın sağlığıyla ilgili spekülasyonlar ortaya atılırken, durumu daha sonra ortaya çıktı.

CORONAYLA BAĞLANTISI YOK

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, Kral Selman’ın hastaneye gitme sebebinin coronayla bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Ajansın haberine göre 84 yaşındaki Kral Selman’ın safra kesesindeki bir rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Corona Dünya Haber son dakika Suudi Arabistan
Son güncelleme: 07:52 20.07.2020
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