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Son dakika… Tahran-İstanbul uçağı acil iniş yaptı!

Tahran Havalimanı'ndan kalkış yapan İran yolcu uçağının teknik aksaklık sebebiyle Tahran'a dönerek acil iniş yaptığı bildirildi.

22:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… Tahran-İstanbul uçağı acil iniş yaptı!

Sputnik’in haberine göre, Tahran’daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan İstanbul varışlı Iran Air uçağı, teknik aksaklık sebebiyle Mehrabad Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

İran istanbul son dakika Tahran
Son güncelleme: 22:20 25.01.2020
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