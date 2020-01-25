Son dakika… Tahran-İstanbul uçağı acil iniş yaptı!

Sputnik&#8217;in haberine göre, Tahran&#8217;daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı&#8217;ndan kalkış yapan İstanbul varışlı Iran Air uçağı, teknik aksaklık sebebiyle Mehrabad Havalimanı&#8217;na acil iniş yapmak zorunda kaldı.. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-tahran-istanbul-ucagi-acil-inis-yapti-5588618","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-tahran-istanbul-ucagi-acil-inis-yapti-5588618","pageType":"yazi","pageIdentifier":5588618,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Tahran-u0130stanbul uu00e7au011fu0131 acil iniu015f yaptu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5588618,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-tahran-istanbul-ucagi-acil-inis-yapti-5588618/","headline":"Son dakika&#8230; Tahran-u0130stanbul uu00e7au011fu0131 acil iniu015f yaptu0131!","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["\\u0130ran","istanbul","son dakika","Tahran"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1579979979,"datePublished":1579979979,"dateModified":1579980036,"info":"{"seo_news":"false"}"});